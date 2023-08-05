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НовостиОбщество5 августа 2023 6:45

В Ростовской области 1300 уток-крякв выпустили на волю

Егеря до самой осени будут подкармливать птиц
Анна ШИЛЯЕВА
Егеря будут кормить утят до осени. Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области

Егеря будут кормить утят до осени. Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области

В Сальском и Веселовском районах донского края выпустили в естественную среду обитания 1300 особей утки-кряквы, сообщается на сайте регионального правительства.

Процесс прошел под контролем специалистов минприроды области и ветеринаров.

Вплоть до осени егеря охотхозяйства будут подкармливать утят на берегу для более успешной адаптации. Параллельно птицы и сами будут добывать себе пищу.

Напомним, ранее «Комсомольская правда- Ростов-на-Дону» сообщала, что ростовчане выпустили в небо более 500 летучих мышей.

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