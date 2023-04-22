Живут в холодильниках и едят тараканов: Ростовчане выпустили в небо около пятисот летучих мышей

Чтобы отправить рукокрылых в свободный полет, в Ростов приехали даже жители других городов. Фото: Мария ГИЧЕНКО

В субботу, 22 апреля, ростовские зоозащитники выпустили в небо почти пятьсот летучих мышей! Все эти зверьки зимовали в людских холодильниках, чтобы весной отправиться на волю. Зачем устраивать зимовку для животных, которые многих пугают, тем более в холодильниках, когда на улице и так было холодно, активисты рассказали читателям «КП — Ростов-на-Дону».

СПАСИТЕЛЬНИЦА ЛЕТУЧЕК

Необычное действо организовала жительница Азова Ольга Жураковская, посвятившая жизнь спасению рукокрылых.

Все началось с маленького лысого детеныша, которого женщина нашла во дворе четыре года назад. Она забрала его домой, вот только что с ним делать - не представляла.

Ольга Жураковская стала спасателем для летучих мышей в родном Азове и других городах. Фото: Мария ГИЧЕНКО

- Искала информацию в Интернете, но достоверной было мало. Зато нашла группу волонтеров в Воронежской области, которые спасают летучих мышей, - рассказывает Ольга. - Они посоветовали поить детеныша козьим молоком из пипетки каждые три часа. Причем перед и после кормления держать его на грелке…

В итоге Ольга удалось «поставить на крыло» необычного питомца. Теплым осенним деньком она выпустила его на волю, но мышиная история на этом не закончилась. В женщине проснулся такой интерес к этим созданиям, что она создала свою - Ростовскую группу помощи летучим мышам.

После этого жизнь дончанки круто изменилась. Ее телефон начал разрываться от звонков: одни люди просили помочь покалеченным животным, другие умоляли избавить от залетевшего на балкон «вампира».

Очередь за малышами, которых нужно отправить в свободный полет. Фото: Мария ГИЧЕНКО

ТАРАКАНЫ НА УЖИН

В квартире Ольги Жураковской постоянно водятся «летучки» – так волонтеры называют летучих мышей. Травмированных зверьков она отвозит на лечение в ветклинику. Потом выхаживает дома. Рукокрылые живут в пластиковых контейнерах, питаются личинками жуков, сверчками, тараканами…

Иногда к зоозащитнице попадают самочки в «положении», и ей приходится принимать роды. Неделю назад мышь по кличке Матильда произвела на свет двух детенышей.

- Матильду я забрала из ростовской ветклиники, куда ее принесли добрые люди. У этой мышки были приморожены бок и лапка. Скорее всего, она спала в колонии с краю и получила холодовую травму, - объясняет Ольга. – В День космонавтики Матильда принесла приплод. Вот думаю, может, назвать детенышей Гагарин и Титов – в честь первого и второго космонавтов?

Ну и куда без модных кадров? Фото: Мария ГИЧЕНКО

КОЛОНИЯ В БОЛЬНИЦЕ

Самый большой «урожай» мышей в этом году Ольга Жураковская собрала в одной из ростовских больниц.

- Мне позвонили сотрудники, встревоженные писком и шорохом в кабинете бухгалтерии. Попросили приехать, - вспоминает жительница Азова. - Звуки доносились со стороны окна. Оказалось, что рабочие «запенили» его снаружи по всему периметру. Летучие мышки не могли выбраться и забеспокоились.

Пришлось разбить часть стены в кабинете, чтобы вытащить замурованных животных.

- Это была очень крупная колония – 170 рыжих вечерниц. Всех я бы не прокормила, отправила большую часть волонтерам в Москву, - продолжает Ольга Жураковская.

ЗАПЕНИЛИ ЖИВЬЕМ

Самый жестокий случай произошел в общежитии одного из ростовских вузов. Студентки сообщили коменданту, что у них под окном поселились летучие мыши. Видимо, тот решил действовать радикально: облил зверьков монтажной пеной. Вот только девушки были возмущены такой жестокостью. Они не смогли спокойно смотреть на страдания живых существ, нашли в Сети телефон зоозащитницы и попросили о помощи.

Ольга приехала в общежитие с шуруповертом, сняла отлив и увидела слипшихся в пене десять рыжих вечерниц. Она достала ком с животными и увезла домой. Сначала разрезала ножницами застывшую массу, чтобы отделить зверьков друг от друга, потом смазывала им шерстку растительным маслом и купала под водой.

ЗИМНИЕ АПАРТАМЕНТЫ

С наступлением холодов спасенные дончанкой животные отправляются спать в самый обычный холодильник. Но не тот, где стоят кастрюли с продуктами, а отдельный.

- Мышки зимуют в контейнерах по несколько особей - им нужно соседство сородичей, чтобы хорошо спалось. Температура в холодильнике должна быть три-пять градусов выше нуля, влажность - не менее 60 процентов, - рассказала зоозащитница.

Весной Ольга вместе с другими волонтерами выпускает пробудившихся зверьков на волю. В этот раз они решили устроить настоящее шоу и пригласить на него всех желающих через социальные сети.

Взлетной полосой становилась рука в специальной перчатке. Фото: Мария ГИЧЕНКО

МЫШИНЫЙ ВЫПУСКНОЙ

Мышиный «выпускной» проходил на территории Донского государственного технического университета – дело в том, что при этом вузе действует центр реабилитации рукокрылых. В назначенный час недалеко от Татианинского храма собрались волонтеры, студенты-ветеринары и любители животных. Некоторые ростовчанки пришли в образе эдаких «бэтвумен» - с вечерним макияжем, в черных плащах и «ушастых» шапках. Они спешили сделать эффектные снимки в фотозоне с металлическими крыльями. Дети захватили с собой игрушечных летучих мышей. Местные жители, спешившие в храм освящать куличи, удивленно оглядывались на собравшихся.

После того, как студенты рассказали ростовчанам о рукокрылых, Ольга Жураковская провела небольшой инструктаж по их выпуску. Каждому человеку волонтеры надевали перчатку и выдавали мышку. Люди с радостью следили, как зверек расправляет крылья и улетает в небо. Однако некоторые животные не спешили покидать «взлетную» ладошку и даже норовили спрятаться к человеку в рукав.

Под чутким руководством Ольги сотни рукокрылых взлетели, но кто-то испугался и не рискнул. Фото: Мария ГИЧЕНКО

"А ВДРУГ БОМБАНЕТ?"

Ярослава Невская специально приехала в Ростов из Волгодонска, чтобы выпустить в небо крылатых созданий.

- Хочу показать фото и видео знакомым, которые считают, что я страдаю ерундой. Почему-то, помощь кошечкам и собачкам они одобряют, а летучие мыши вызывают у них отвращение, - говорит дончанка. - Но ведь эти зверьки так же страдают от боли. К тому же приносят пользу: спасают посевы от насекомых-вредителей, а людей – от комаров.

Несколько раз Ярослава отправляла травмированных летучих мышей к Ольге Жураковской на попутных машинах.

- Один парень-водитель попросил приоткрыть коробку, хотел удостовериться, что внутри животное. Он очень опасался, что повезет какой-то взрывоопасный предмет. Увидев летучую мышь, сильно удивился – думал они размером с кошку, - вспоминает Ярослава.

- А когда я отдавала таксисту коробку, то просила ее не открывать. Он решил, что внутри шуршит попугайчик, - рассказала ростовчанка Анастасия Крикунова. - Многие боятся летучих мышей, считая их переносчиками бешенства. На самом деле, этой болезни подвержены все млекопитающие, а рукокрылые погибают от нее в течение трех суток. То есть, они вряд ли успеют встретить и заразить человека.

СНОВА В ПОЛЕТ!

Ростовчане собирались отправить в небо 497 животных - рыжих вечерниц, нетопырей, поздних и двухцветных кожанов.

- Сто пятьдесят мышей зимовали у меня дома, остальные – в центре реабилитации рукокрылых ДГТУ, - рассказала Ольга Жураковская.

Почти все зверьки разлетелись по Ростову, а тридцать животных так и не решились взмыть в воздух. Возможно, из-за стресса.

Оставшихся летучих мышей Ольга планирует выпустить во «вторую волну», примерно через неделю. И обязательно пригласит всех желающих присоединиться к необычной акции.

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