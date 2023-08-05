В Ростовской области пропал 86-летний мужчина

Волонтеры разыскивают пожилого жителя Таганрога Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге Ростовской области волонтеры разыскивают местного жителя. 86-летний Анатолий Гаер вышел из дома и не вернулся. Родные пенсионера переживают, что с ним может случиться беда.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, сообщите по указанным телефонам. Фото: "Лиза Алерт"

В поисковом отряде «Лиза Алерт» рассказали, что при себе у пожилого мужчины была трость.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые. Был одет в желтую рубашку с коротким рукавом и серые брюки.

АЛЛО!

Если вам что-либо известно о его местонахождении, просьба сообщить, позвонив по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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