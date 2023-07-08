В Ростовской области разыскивают мужчину, который надругался над 12-летним ребенком в лесу

Оперативники ищут мужчину, который надругался над 12-летней школьницей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области оперативники разыскивают мужчину, на вид которому 40 лет, сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах региона.

По данным собеседника, 12-летняя школьница около десяти часов вечера возвращалась с прогулки домой.

Подросток попросила незнакомого водителя довезти ее. Мужчина согласился. Но девочку он повез не домой, а в лес.

- Там в своей машине он совершил в отношении подростка насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся, - сказал источник издания.

Дома подросток рассказала обо всем родителям, а те написали заявление в полицию. Сейчас мужчину разыскивают.

- ЧП произошло вечером, 7 июля. Со слов подростка составлен фоторобот подозреваемого, - добавил собеседник.

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