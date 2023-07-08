Завез в лес и надругался: в Ростовской области ищут мужчину, который пытался изнасиловать ребенка

Следователи разыскивают мужчину, который в лесу надругался над подростком Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области местная школьница стала жертвой сексуального преступления, рассказал «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона. Сейчас мужчину, который подозревается в преступлении, разыскивает полиция.

БОЯЛАСЬ ОПОЗДАТЬ ДОМОЙ

В тот день 12-летняя Наташа (имя изменено — прим. ред.) решила встретиться с подругами. Сама девочка живет в близлежащем от города поселке.

Прогулка затянулась до самого вечера. Как только на улице стемнело, школьница поспешила домой. Благо, идти было недалеко. Но в районе понтонного моста Наташа стала ловить попутку.

По всей видимости, подросток переживала, что родители будут ругать ее за опоздание, поэтому решила доехать до поселка на машине.

ПОВОРОТ НЕ ТУДА

Уже через несколько минут незнакомый мужчина предложил «подбросить» подростка до дома, но на ближайшем повороте свернул с дороги.

- Он завез ее в лесополосу и совершил в отношении подростка насильственные действия сексуально характера, - сказал источник издания.

После этого водитель бросил заплаканного ребенка в лесополосе, а сам уехал.

Девочка, не помня себя от страха, смогла добраться до дома и с порога рассказала обо всем родителям. Мама в этот же вечер написала заявление в полицию.

Пока мужчину не задержали. Но по описаниям школьницы, эксперты сделали фоторобот водителя. Известно, что он плотного телосложения. На вид ему примерно сорок лет. Рост 170-175 сантиметров. По некоторым данным, у следствия уже есть подозреваемый.

Известно, что школьница растет в благополучной семье. Она хорошо учится и на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состоит. Возможно, теперь девочке понадобится помощь психолога.

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