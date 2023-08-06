Когда в Ростовской области закончится жара в 42 градуса, рассказали синоптики

В Ростов пришла аномальная жара Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону и в области обещают экстремальную жару. Так, сегодня, в воскресенье, 6 августа, днем столбик термометра будет подниматься до 42 градусов. Такая погода продержится в донской столицы вплоть до среды, 10 августа. Все эти дни будет солнечно и без осадков.

- Европейскую часть страны поделят между собой антициклон, который раскинется над центральными областями, и атлантический вихрь, перемещающийся вдоль побережья Баренцева моря на восток. Усиливающийся антициклон будет способствовать нарастанию жары на Юге и в Центре, - прокомментировали в центре «Фобос».

При этом синоптики подчеркнули, что в Ростовской области температура на 4-6 градусов жарче обычной.

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