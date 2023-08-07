В Ростове на Пушкинской продают участок за 350 млн рублей

Участок продается под застройку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону на продажу выставили участок на улице Пушкинской, 181/1. Соответствующая информация появилась на сайте бесплатных объявлений.

Согласно данным, владелец участка продает территорию площадью 0,28 гектара за 350 млн рублей. В описании указано, что земля подойдет для многоэтажной застройки. Также в шаговой доступности находится вся необходимая инфраструктура: магазины, банки, заведения общепита.

Владелец участка уверяет, что строительство на указанной территории увеличит ее стоимость и прибыльность.

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(Подробности)