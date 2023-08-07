Жителя Ростовской области заподозрили в жестоком убийстве родной матери

Следователи еще уточняют обстоятельства случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 33-летнего жителя Каменска-Шахтинского заподозрили в убийстве собственной матери. Задержанного уже взяли под стражу, сообщает пресс-служба управления СК России по региону.

- Подозреваемый признал свою вину на допросе. Дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство). В настоящее время еще уточняются все детали и обстоятельства случившегося, - прокомментировали в ведомстве.

По данным Следкома, смертельная ссора между мужчиной и его 61-летней матерью произошла на прошлой неделе, 4 августа. Женщина получила несколько ударов молотком по голове, и после этого умерла на месте.

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