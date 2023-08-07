В Таганроге прошел субботник на Богудонии

Общими усилиями горожанам удалось собрать порядка 25 пакетов с мусором Фото: Василий Вахрин

В Таганроге состоялся субботник на Богудонии. Об этом сообщили волонтеры на своей странице в соцсетях.

Уборка территории берега прошла 5 августа. Около 20 человек собрали весь мусор, а также начали восстанавливать лестницу, чтобы было удобно и безопасно спускаться к воде. Общими усилиями горожанам удалось собрать порядка 25 пакетов с мусором, которые потом вывезли.

Отметим, что волонтеры продолжат ремонт лестницы и восстановление склона.

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(Подробности)