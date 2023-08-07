В Ростовской области резко возросло число банкротов

Согласно подсчетам, за первое полугодие текущего года в регионе число банкротств выросло почти на 6% Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области резко увеличилось число банкротов. Об этом сообщили на сайте Арбитражного суда 7 августа.

Согласно подсчетам, за первое полугодие текущего года в регионе число банкротств выросло почти на 6% и составило 28,7% от общего числа поступивших за 2023 год. Эти показатели по сравнению с прошлым годом увеличились на 5,9%.

Также увеличилось и число споров о банкротстве. Сегодня они составляют 34,6%. Чаще банкротами просят признать граждан, чем юридических лиц.

Отметим, что за первое полугодие 2023 года в Арбитражном суде было рассмотрено больше 22 тысяч исковых заявлений.

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