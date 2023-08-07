Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 августа 2023 18:25

В Ростовской области резко возросло число банкротов

За первое полугодие 2023 года в Ростовской области увеличилось число банкротов
Лейла МИРИШОВА
Согласно подсчетам, за первое полугодие текущего года в регионе число банкротств выросло почти на 6%

Согласно подсчетам, за первое полугодие текущего года в регионе число банкротств выросло почти на 6%

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области резко увеличилось число банкротов. Об этом сообщили на сайте Арбитражного суда 7 августа.

Согласно подсчетам, за первое полугодие текущего года в регионе число банкротств выросло почти на 6% и составило 28,7% от общего числа поступивших за 2023 год. Эти показатели по сравнению с прошлым годом увеличились на 5,9%.

Также увеличилось и число споров о банкротстве. Сегодня они составляют 34,6%. Чаще банкротами просят признать граждан, чем юридических лиц.

Отметим, что за первое полугодие 2023 года в Арбитражном суде было рассмотрено больше 22 тысяч исковых заявлений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовский ресторатор обанкротился из-за исков банка и микрофинансовой компании

В Ростове ресторатор обанкротился из-за исков банка, микрофинансовой и налоговой компании

(Подробности)