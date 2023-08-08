В СИЗО Ростова пытались передать мобильный телефон

В СИЗО №5 Ростова-на-Дону пытались передать телефон в электрической переноске Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове в СИЗО №5 пытались передать мобильный телефон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

По информации ведомства, одному из заключенных передали посылку. Во время осмотра сотрудниками электрической переноски, сотрудники режимного учреждения нашли мобильный телефон. В этот же день средство связи пытались передать в плитке шоколада. Запрещенные предметы изъяли.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону, по данным фактам проводится проверка.

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