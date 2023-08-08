В Ростовской области завершили ремонт 2 км трассы Р-280 «Новороссия»

Подрядчик расширил проезжую часть и отремонтировал две автобусные остановки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области завершили первый этап капремонта трассы Р-280 «Новороссия». Об этом говорится на сайте Упрдор «Москва - Волгоград».

Речь идет о 2-километровом участке, примыкающем к пункту пропуска на границе с Донецкой Народной Республикой.

Кроме расширения проезжей части, подрядчик смонтировал электроосвещение, отремонтировал две автобусные остановки, а также подходы к ним общей протяженностью около 300 метров.

- Проезжую часть обустроили в соответствии с требованиями безопасности. Транспортный поток уже запустили по всем четырем полосам, - сообщают в дорожном агентстве.

Далее специалисты начнут создавать площадки для отдыха водителей 176 грузовых и 138 легковых машин. Территории заасфальтируют, возведут крытые беседки, туалеты, завезут мусорные контейнеры. Отдельно будут оборудованы парковки для маломобильных граждан. Эту работу должны выполнить до конца 2023 года.

Второй этап обновления трассы Р-280 «Новороссия» проведут на другом отрезке пути, со 108-го по 117-й км. Там будут работать до осени 2023 года.

Добавим, ранее до четырех полос уже расширили 7 км Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь. Дорожные работы должны повысить связанность территорий, интенсивность грузопотока и наладить тесное социально-экономическое сотрудничество с Донецкой Народной Республикой.

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