Жители Западного в Ростове на сутки останутся без воды с 9 августа

Причина коммунальных ограничений - технические работы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Западном в Ростове-на-Дону без воды временно останутся две улицы. Ресурса в кранах не будет с 9 утра 9 августа до 9 часов 10 августа, сообщает компания «Ростовводоканал».

Водоснабжение прекратят в границах:

- проспект Стачки, 219, 219/2, 217/2, 217/1, 217/3, 215, 215/1, 215/2, 219/3;

- проспект Коммунистический, 32/2, 30/2, 28/2.

Причина коммунальных ограничений - подключение водопроводной линии, а также установка задвижек и тройника на проспекте Стачки.

Напомним, ранее в компании «Ростовские тепловые сети» проинформировали о восстановлении горячего водоснабжения в 384 домах.

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