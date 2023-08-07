В Ростове водителям запретят парковаться на участках улиц Зорге и Оганова

Ограничения введут для повышения пропускной способности улиц Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

27 августа в Ростове-на-Дону запретят парковать машины на участках Зорге и Оганова. Об этом сообщают городские власти.

В последнее воскресенье месяца нельзя будет останавливаться:

- с 6 до 21 часа на Зорге, от Благодатной до Толмачева;

- на Оганова, от строения № 22 до Тимошенко с восточной стороны.

Дорожные ограничения введут для «повышения пропускной способности улиц и безопасности движения».

Ранее стало известно, что с 21 августа по 15 декабря ограничат движение по участку улицы Благодатной.

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