В Ростове на улице Благодатной почти на четыре месяца ограничат движение машин

Знаки и ограждения выставят на время время въезда/выезда техники Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону с 21 августа по 15 декабря ограничат движение по участку улицы Благодатной. Эта информация поступила от городского департамента автодорог.

Сложности с проездом появятся в районе Благодатной, 163. Знаки и ограждения там должны выставить в связи со строительными работами, на время въезда/выезда техники.

Добавим, также с 21 августа дорожные ограничения введут еще на двух дорогах:

- до 15 декабря в районе Зорге, 56/1;

- до 20 декабря около Грибоедовского, 21/90.

Ранее сообщалось о частичном перекрытии на улице Московской с 1 августа до 1 октября 2023 года.

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