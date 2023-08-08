На М-4 «Дон» в Ростовской области планируют нанести экспериментальную разметку

Стрелки и галочки расчертят для снижения аварийности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» собираются нанести экспериментальную разметку, сообщает госкомпания «Автодор».

Краской расчертят стрелки и галочки (шевроны), которые будут помогать водителям выдерживать безопасную дистанцию. Обычно она составляет половину от разрешенной скорости, то есть для 110 км/ч - 55 метров, а для 130 км/ч - 65 метров.

- Встречные потоки разделены, поэтому большая часть ДТП - попутные столкновения, в том числе из-за несоблюдения дистанции. Нанесение разметки должно снизить аварийность, - говорится на сайте «Автодора».

Предупреждать об экспериментальной разметке будут с помощью специальных знаков. Нововведение уже согласовали с ГИБДД.

Добавим, всего новый дорожный рисунок планируют нанести на восьми участках трасс, в том числе в Подмосковье, Липецкой, Воронежской областях.

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