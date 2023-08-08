В Волгодонске пенсионер ударил ножом мужчину на детской площадке

Очевидцы драки позвонили в полицию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгодонске пенсионер ударил ножом 46-летнего мужчину на одной из детских площадок. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 8 августа.

По информации ведомства, между 66-летним пенсионером и мужчиной завязался спор на детской площадке. Затем они устроили драку, в какой-то момент пожилой мужчина достал нож и начал им размахивать.

По версии правоохранительных органов, пенсионер несколько раз ударил им мужчину. Очевидцы вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь. Пострадавшего забрали медики. Пожилой дебошир был доставлен в местный отдел. Правоохранители проводят проверку.

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