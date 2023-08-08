В Ростове в новом учебном году за парты сядут почти 130 тысяч ребят

Около 130 тысяч ребят сядут за парты в новом учебном году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону в новом учебном году школы откроют двери для 130 тысяч ребят. Об этом сообщили в ходе планерного совещания главы администрации города Алексея Логвиненко 8 августа. Об этом сити-менеджер поделился на своей странице в соцсети.

В ходе совещания глава администрации обсудил с коллегами подготовку образовательных учреждений к 1 сентября. В городе подрядчики закончили капремонт в школах №№ 10 и 49, а также в гимназии №45. Сегодня рабочие завершают ремонт в школах №№ 104, 44 и 70. В новом учебном году ребят ждут обновленные кабинеты и все необходимые условия для обучения.

По словам Алексея Логвиненко, особое внимание уделялось безопасности и комфорту в школах.

Отметим, что всего в Ростове находится 251 образовательное учреждение.

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