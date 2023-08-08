В 2023 году на благоустройство дворов Ростова-на-Дону направят 77 млн рублей

Комплекс работ по благоустройству должны завершить до 1 ноября Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В 2023 году в Ростове-на-Дону на благоустройство дворов планируют потратить 77,1 млн рублей. Об этом 8 августа в Telagram сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Выделят 77,1 млн рублей, 50 млн рублей из этой суммы - средства областного бюджета, 27,1 млн рублей направят из бюджета донской столицы, - прокомментировал Алексей Логвиненко.

Также одним из обязательных видов работ будет ремонт дворовых проездов. Привести в порядок должны 6 объектов в Ворошиловском районе и 13 - в Октябрьском районе.

- Кроме того, для распределения образовавшейся экономии в 13,9 млн рублей объявили конкурс на определение дополнительных дворовых территорий для участия в программе. Прием заявок завершится 9 августа. Деньги планируем перераспределить на августовском заседании гордумы, - добавил Алексей Логвиненко.

Комплекс работ по благоустройству должны завершить до 1 ноября.

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