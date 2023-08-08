В Новочеркасске в честь атамана Платова пройдет областной фестиваль

В Новочеркасске 19 августа в честь 270-летия со дня рождения атамана Платова пройдет областной фестиваль. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Новочеркасске в честь 270-летия со дня рождения атамана Платова состоится областной фестиваль. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

Мероприятие запланировано на центральной площади города 19 августа. Для гостей и жителей города подготовят выставку Новочеркасского музея истории донского казачества, декоративно-прикладного искусства и православную ярмарку. Казачьи курени познакомят желающих с традициями и бытом предков.

Кроме того, артисты Государственного академического театра драмы имени Максима Горького и Донского театра драмы и комедии имени В.Ф.Комиссаржевской покажут театрализованную жизненную летопись прославленного атамана. В этот же день на аллее Платовского проспекта пройдет пленэр. Каждый желающий сможет сделать памятные фото на красочных зонах, пройти квесты и мастер-классы.

Для тех, кто проголодается будут работать точки с донской кухней. Жители смогут попробовать местные вина, сыры и разносолы. Любителей ухи ждет увлекательный процесс приготовления блюда. Для самых юных гостей праздника подготовят игровые площадки, где ребятам расскажут о традиционных забавах и боевых искусствах.

Кульминацией праздника станет гала-концерт с участием лучших творческих коллективов Дона.

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(Подробности)