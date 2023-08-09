В Ростов после аномальной жары придут дожди и облачная погода

После затяжной жары в Ростове пройдет небольшой дождь Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону синоптики предупредили горожан о небольшом дождей и облачной погоде. Об этом сообщили специалисты Гисметео.

В среду, 9 августа, в городе утром ожидается небольшой дождь, а температура воздуха составит +21 градус. Днем будет ясно, а после обеда вновь ожидаются дожди. Термометры покажут +32 градуса. К вечеру тучи рассеются, а температура воздуха составит +27 градусов.

Порывы ветра достигнут девяти метров в секунду.

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(Подробности)