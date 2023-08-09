Два человека погибли, еще двое пострадали в лобовом ДТП под Ростовом-на-Дону

На проезжей части столкнулись Hyundai Accent и Mitsubishi Lancer. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

На Северном обходе Ростова-на-Дону произошло лобовое ДТП. В аварии погибли двое молодых людей, еще два человека попали в больницу, сообщает региональный отдел пропаганды УГИБДД.

Машины столкнулись на трассе вечером 8 августа. Предварительно, 20-летний владелец Hyundai Accent не убедился в безопасности маневра, выехал на встречку и столкнулся с Mitsubishi Lancer.

- Водитель и пассажир Hyundai Accent погибли на месте, им было по 20 лет. В другой машине пострадали водитель и пассажир 34 и 36 лет, - прокомментировали в УГИБДД.

Сейчас по факту случившегося проводят проверку сотрудники МВД. Специалисты выяснять причины и обстоятельства случившегося.

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