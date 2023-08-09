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НовостиПроисшествия9 августа 2023 9:54

В Новочеркасске водитель легковушки сбил на перекрестке 59-летнего мужчину

В Новочеркасске владелец Hyundai Accent наехал на пешехода, перебегавшего дорогу на красный
Ангелина СКИБА
Несчастный случай произошел рано утром на Харьковском шоссе. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Несчастный случай произошел рано утром на Харьковском шоссе. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Новочеркасске 59-летний мужчина попал в больницу после того, как его сбил Hyundai Accent. Об этом сегодня, 9 августа, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Несчастный случай произошел около 7 утра на Харьковском шоссе. Предварительно, 44-летний водитель легковушки, двигаясь в сторону улицы Калинина, наехал на пешехода, который переходил перекресток на красный сигнал светофора.

- Пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося, - прокомментировали в УГИБДД.

Правоохранители просят донских водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно около переходов. В таких местах нужно всегда снижать скорость движения. Пешеходы также должны строго придерживаться правил безопасности.

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