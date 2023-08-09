Хирурги Ростова впервые в России провели сложную операцию с помощью инсуфлятора

Оборудование позволило минимизировать травму. Фото: сайт правительства Ростовской области

Хирурги Ростова-на-Дону первыми в России провели сложную гинекологическую операцию с использованием инсуфлятора (ред.: электронного прибора для робот-ассистированной лапароскопии).

Медицинская помощь потребовалась 66-летней пациентке с весом в 135 кг. У женщины была опасная патология органов, которая требовала немедленного удаления матки с обоими придатками. Это довольно серьезное вмешательство.

- Оборудование позволило минимизировать травму и провести операцию без повреждения здоровых тканей. Удалили только больной орган, - сообщают донские власти.

Отмечается, что уже в день после аккуратного вмешательства женщина смогла самостоятельно подняться на ноги и пройтись около кровати, а на следующий день - встретилась со своими родственниками.

Добавим, уникальную операцию выполнили врачи хирургического отделения КДЦ «Здоровье».

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