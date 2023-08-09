В центре Ростова к задымленному трамваю выезжали пожарные

На месте происшествия задействовали 12 человек и 6 единиц техники
Фото: Иван МАКЕЕВ
В центре Ростова-на-Дону к задымленному трамваю выезжали пожарные. Об этом днем 9 августа сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
- Звонок к дежурному поступил в 14:45, бригада прибыла на место в 14:49. Произошло короткое замыкание без горения, - прокомментировали в экстренном ведомстве.
Известно, что на месте происшествия от МЧС задействовали 12 человек и 6 единиц техники.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новочеркасске водитель легковушки сбил на перекрестке 59-летнего мужчину
В Новочеркасске владелец Hyundai Accent наехал на пешехода, перебегавшего дорогу на красный (подробности)