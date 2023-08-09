В центре Ростова к задымленному трамваю выезжали пожарные

На месте происшествия задействовали 12 человек и 6 единиц техники Фото: Иван МАКЕЕВ

В центре Ростова-на-Дону к задымленному трамваю выезжали пожарные. Об этом днем 9 августа сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

- Звонок к дежурному поступил в 14:45, бригада прибыла на место в 14:49. Произошло короткое замыкание без горения, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

Известно, что на месте происшествия от МЧС задействовали 12 человек и 6 единиц техники.

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