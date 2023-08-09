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НовостиПроисшествия9 августа 2023 12:45

В Ростовской области вспыхнул пустой склад, выгорело 400 кв. метров кровли

В Орловском районе Ростовской области пожарные тушат полыхающий склад
Ангелина СКИБА
На месте происшествия задействовали 16 человек и 4 единицы техники

На месте происшествия задействовали 16 человек и 4 единицы техники

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пустой склад вспыхнул в поселке Орловском Ростовской области днем 9 августа. Информация об этом поступила от пресс-службы регионального управления МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло на улице Розовой, 24. К этому моменту спасатели остановили распространение пламени, но тушение продолжается.

- Сообщение о возгорании получили в 11:50. В огне оказалась кровля пустого складского помещения. Пламя уже локализовали на площади в 400 кв. метров, - рассказали в МЧС.

Известно, что на месте происшествия сейчас работают 16 человек, задействовано 4 единицы техники.

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