В Ростовской области вспыхнул пустой склад, выгорело 400 кв. метров кровли

На месте происшествия задействовали 16 человек и 4 единицы техники
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Пустой склад вспыхнул в поселке Орловском Ростовской области днем 9 августа. Информация об этом поступила от пресс-службы регионального управления МЧС.
По данным ведомства, возгорание произошло на улице Розовой, 24. К этому моменту спасатели остановили распространение пламени, но тушение продолжается.
- Сообщение о возгорании получили в 11:50. В огне оказалась кровля пустого складского помещения. Пламя уже локализовали на площади в 400 кв. метров, - рассказали в МЧС.
Известно, что на месте происшествия сейчас работают 16 человек, задействовано 4 единицы техники.
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