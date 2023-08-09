Часть жителей Ростова останется 11 августа без холодной воды

Воду отключат из-за ремонтных работ по улице Стальского. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 11 августа, часть жителей Ростова не сможет пользоваться холодной водой из кранов. Об этом сообщается на сайте АО «Ростовводоканал».

– С 08:30 до 22:00 11 августа будет временно прекращено водоснабжение в границах улицы Стальского, начиная от жилого дома №1 до №76, – сообщают сотрудники компании.

Воду отключат из-за ремонтных работ по улице Стальского.

АО «Ростовводоканал» напоминает, что при всех вопросах, связанных с отключением холодной воды или ее качеством, можно звонить по телефону «горячей линии» компании 283-17-17. «Горячая линия» работает круглосуточно.

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