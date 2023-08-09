Участникам СВО из Ростовской области субсидируют жилищные кредиты

Квадратные метры можно будет приобрести на первичном рынке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области в перечень получателей субсидий на оплату жилищных кредитов включили участников СВО, членов их семей, а также граждан, командированных в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области для восстановления объектов инфраструктуры, сообщают власти.

- Размер бюджетной субсидии составит до 10 % годовых в течение первых пяти лет пользования кредитом. Обязательные требования - регистрация по месту жительства на Дону и нуждаемость в улучшении жилищных условий, - прокомментировал заместитель главы донского Минстроя Сергей Вифлянцев.

Квадратные метры можно приобрести на первичном рынке.

Заявления и перечень документов следует подавать в ГБУ РО «Агентство жилищных программ». Также с понедельника по четверг можно лично обратиться по адресу: Ростов-на-Дону, Ворошиловский, 12.

Добавим, решение о помощи с жилищными кредитами утвердил губернатор Василий Голубев.

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