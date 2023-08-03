Президент Владимир Путин вручил звезду Героя России участнику СВО из Ростова

Церемония награждения состоялась в Екатерининском зале Кремля. Фото: телеграм-канал губернатора Василия Голубева

Участника специальной операции из Ростова-на-Дону Алексея Афанасьева звездой Героя России наградил президент Владимир Путин. Об этом сегодня сообщил губернатор Василий Голубев.

- Звание Героя Российской Федерации нашему земляку присвоено за мужество и героизм. Гордимся отважным земляком, - написал в Telegram Василий Голубев.

Алексей Афанасьев - уроженец донской столицы. Он окончил Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус Минобороны и сейчас проходит службу в Вооруженных Силах страны.

Боец участвует в специальной операции с первого дня. В октябре 2022 года его наградили Георгиевским крестом четвертой степени. Известно, что герой получил тяжелое ранение, выполняя одну из боевых задач.

Напомним, церемония награждения состоялась в Екатерининском зале Кремля. Глава государства также отметил орденом Почета механизатора Николая Алексеева из Шолоховского района Ростовской области.

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