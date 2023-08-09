Местные жители увидели в приложении городских карт детскую площадку имени одного из самых жестоких маньяков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре родители возмутились названием детской площадки имени Чикатило. Об этом сообщает «КП-Кубань».

Местные жители увидели в приложении городских карт детскую площадку имени одного из самых жестоких маньяков. Они ужаснулись такому названию и сразу же написали модераторам. Администратор коротки и ясно ответил: «Я пропустил». Такой ответ еще больше разозлил пользователей. Отметим, что никаких известных жителей Краснодара с такой фамилией нет. В мэрии города объяснили, что детские площадки никогда не назывались именами, а адресов с именем Чикатило нет. Спустя время на картах все также отображается название детской площадки.

Напомним, что под фамилией Чикатило в России знают только жестокого маньяка. На его счету 53 жертвы. Андрея Чикатило правоохранители не могли найти долгих 12 лет.

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