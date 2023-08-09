В Ростовской области планируют разработать закон о молодых специалистах

В Таганроге обсудили ликвидацию дефицита рабочих мест и повышение зарплат. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области планируют разработать закон о молодых специалистов. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Губернатор Василий Голубев приехал в Таганрог с рабочим визитом. Вместе с коллегами он обсудил ликвидацию дефицита рабочих и повышение зарплат. В министерстве труда Ростовской области отметили, что решением этих вопросов может стать трехстороннее соглашение между властями региона, федерацией профсоюзов и союзом работодателей. Сегодня в нем состоят больше 40% организаций региона. В областном правительстве также сообщили, что вузы увеличили квоты для подготовки техников, инженеров и других дефицитных рабочих профессий.

Так, закон о молодых специалистах может стать решением проблемы. Планируется, что он будет включать комплекс мер по соцподдержки дефицитных специалистов. Василий Голубев дал поручение проработать инициативы и создать проект.

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