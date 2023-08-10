В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил 24-летнюю девушку

Железная дорога - территория повышенной опасности Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области, на станции Хотунок, 24-летнюю девушку насмерть сбил пассажирский поезд «Имеретинский курорт - Чита». Об этом утром 10 августа сообщили в транспортной полиции.

- На место происшествия уже выехала следственно-оперативная группа. Предварительно, причиной трагедии могло стать нарушение правил безопасности, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Сейчас правоохранители выясняют детали случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Жителям Дона напоминают: железная дорога - территория повышенной опасности, поэтому пути необходимо переходить только по переходам, убедившись прежде в отсутствии движущегося состава.

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