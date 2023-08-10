Озеро нечистот образовалось в Ростовской области из-за слива стоков

На месте слива заметили две ассенизаторские машины Фото: Аца КОШТЭ

В Тарасовском районе Ростовской области из-за слива канализации образовалось «целое озеро нечистот». Об этом в своем телеграм-канале рассказала депутат донского Законодательного собрания.

- «Неожиданно» для себя стали свидетелями очередного - ежедневного - беспредела. Целое озеро нечистот образовалось благодаря сливу канализации в поля. Здесь рукой подать до полей с пшеницей. Приятного аппетита, - написала представитель Заксобрания.

Депутат заинтересовалась работой местного ЖКХ и договорами, которые были составлены с организацией на слив стоков. Ситуацию теперь, по всей видимости, должны проверить сотрудники надзорных ведомств, в частности управления Росприроднадзора.

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