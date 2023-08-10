В Ростовской области реализуют проекты, связанные с переработкой и реализацией зерна

В порту Волгодонска планируют возвести новый зерновой терминал. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области обсудили перспективы переработки и реализации зерна, а также инвестпроекты, связанные с этими направлениями. Темы подняли в ходе рабочей поездки по Волгодонскому району первого замгубернатора Виктора Гончарова, говорится на сайте донского правительства.

В частности, Виктор Гончаров ознакомился с ходом работ на строительной площадке комплекса по глубокой переработке зерна. Возведение этого объекта на территории Волгодонска ведут с 2014 года.

На предприятии в будущем должны обрабатывать до 250 тысяч тонн урожая и создавать алифатическую аминокислоту - лизин. Сейчас готовность нового предприятия составляет 83 %.

- Проект очень важен для развития Дона. Это крупное предприятие в масштабах не только страны, но и за ее пределами. Мы уже наладили взаимодействие с новым инвестором, подписано соглашение о сотрудничестве, - отметил Виктор Гончаров.

Проект, о котором идет речь, входит в «Губернаторскую сотню» и находится на личном контроле главы региона. Объем инвестиций в строительство составляет 34 млрд рублей, срок реализации - до 2026 года. Создадут 400 рабочих мест.

Наряду с планами по глубокой переработке урожая в Волгодонске также собираются расширить портовую инфраструктуру и возвести на этой территории новый зерновой терминал. Это увеличит мощности объекта.

Известно, что за 2022 год в местном порту на водный транспорт загрузили 360 тысяч тонн зерновых, а за истекший период 2023 года - 150 тысяч тонн.

К этому моменту возрос агроэкспорт продукции из Ростовской области.

- К началу августа регион увеличил объем экспорта продукции АПК в два раза, до 17 млн тонн. В фактических ценах это 5,3 млрд долларов США. Большую часть агроэкспорта - 75 % - составляют именно зерновые, - прокомментировал Виктор Гончаров.

Добавим, по данным властей, зерноуборочная кампания на Дону сейчас приближается к финишу. Аграрии собрали уже более 13,8 млн тонн зерна с 92 % площадей. Средняя урожайность достигает 43,4 центнера с гектара.

К слову, полевые работы в регионе продолжают поддерживать финансово. Только за первое полугодие 2023 года из всех бюджетов уровней на поддержку АПК и развитие сельских территорий было направлено более 5 млрд 260 млн рублей или свыше 61 % от лимита. Кроме того, к августу донским аграриям перечислили 17,3 млрд рублей льготных кредитов, что почти на 2 млрд больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

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