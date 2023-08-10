В Ростове-на-Дону больше трех дней разыскивают пропавшего пожилого мужчину. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове без вести пропал 86-летний пенсионер. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Владимира Скрипку последний раз видели 7 августа. С того дня пенсионер не выходит на связь, а информации о его местонахождении нет. Обеспокоенные родственники пытались найти мужчину самостоятельно, но все попытки оказались безуспешны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Поисковики уже третий день прочесывают все близлежащие районы города и области. Родные не теряют надежду и ждут, что мужчина в скором времени найдется.

Рост Владимира – около 170 сантиметров. У него нормальное телосложение, седые волосы и серо-зеленые глаза.

В чем был одет пропавший неизвестно. С собой пенсионер взял серую сумку.

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