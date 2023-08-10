В Ростове на базе 14 бюджетных учреждений создадут учебно-консультационные пункты по ГО и ЧС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове планируют создать учебно-консультационные пункты по ГО и ЧС. Соответствующая информация опубликована на сайте городской администрации.

Согласно опубликованному документу, учебно-консультационные пункты будут находиться на базе 14 бюджетных учреждений. В перечне указаны центры социального обслуживания жителей города, дом-интернат № 2 для престарелых и граждан с ограниченными возможностями. В этот список вошли центр по оказанию помощи людям без определенного места жительства, центр социальной помощи семьям и детям, социальный приют для подростков и детей, а также Донская государственная публичная библиотека.

Главная цель учебных пунктов – информирование неработающего населения. В центрах будут выступать должностные лица, ответственные за ГО и ЧС, которые проведут с горожанами беседы на темы безопасности. Каждый желающий сможет обратиться за консультацией к специалисту.

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