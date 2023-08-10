В Ростовской области подготовят план развития и сохранения исторического центра Новочеркасска на 2024-2030 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для Новочеркасска разработают план развития и сохранения исторического центра. Об этом сообщили на сайте регионального правительства Ростовской области.

Отметим, что в 2025 году столица казачества отметит свой юбилей – 220 лет со дня основания города. В правительстве региона решили: для сохранения истории и архитектурного облика Новочеркасска необходим комплексный подход, чтобы город стал магнитом для многих туристов.

– Глава региона дал соответствующее поручение, качественная реализация которого обеспечит хорошую динамику Новочеркасску на многие десятилетия вперед, – поделился первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

План развития города как туристического центра рассчитан на 2024-2030 годы. Главная задача – благоустройство, ремонт дорог, транспортная инфраструктура и состояние объектов культурного наследия. План мероприятий должен быть сформирован и согласован до 15 сентября.

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