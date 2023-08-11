В Ростовской области острый дефицит врачей и учителей

Власти Ростовской области сообщили, что в регионе не хватает врачей и учителей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области острая нехватка врачей и учителей. Об этом на своей странице в соцсети сообщила председатель комитета ЗСРО по образованию, науке, культуре и информационной политике Светлана Мананкина.

По статистике, в регионе третье и пятое место в рейтинге востребованных профессий занимают врачи и учителя. Согласно данным сайта «Работа в России» в Ростовской области открытыми вакансиями остались больше двух тысяч врачей и 1,5 тысячи учителей.

По словам Светланы Мананкиной, сегодняшние пути для решения кадровой нехватки практически не работают. Для этого нужно искать другие механизмы и способы, чтобы привлечь молодых и перспективных специалистов.

- Не секрет – многие молодые специалисты ни в школах, ни в поликлиниках надолго не задерживаются – уходят из-за высокой нагрузки и низкой зарплаты. Как следствие – стремительное старение и нехватка кадров, - сообщила Светлана Мананкина.

Одним из способов решения этой проблемы может стать подготовка специалистов по целевым договорам. Так, после окончания обучения молодые специалисты отработают в школе или медучреждении не менее трех лет или вернут средства за обучение. Еще одним стимулом может стать выплата «подъемных» при первом трудоустройстве, там будет необходимо отработать не меньше трех лет.

Третий способ – это повышение уровня зарплаты с помощью ежемесячных доплат, пока специалист не наработает стаж для получения надбавок.

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