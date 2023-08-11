Жителям Ростова-на-Дону предлагают проголосовать за маршрут автобуса № 22

Всего в дептрансе планируют узнать мнение 500 жителей Ростова-на-Дону Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону открыли голосование за варианты схем движения автобуса № 22 «Верхний Темерник - Центральный рынок - Верхний Темерник». Об этом сообщают городские власти.

- По инициативе местных жителей рассматривается вопрос об изменении маршрута, в части движения по Киргизской - Беломорскому - Казахской и далее по обычному направлению, минуя площадь Чкалова, - говорится на сайте администрации Ростова-на-Дону.

Действующая схема:

Верхний Темерник - Лелюшенко - Каскадная - Днепровский - Вятская - 50-летия Ростсельмаша - Киргизская - Чкалова - Сальский - Казахская - Раздорская - Фурмановская - Плиева - Михаила Нагибина - Ворошиловский - Московская - Центральный Рынок - Московская - Буденновский - Стадионная - Шеболдаева - Ларина - Михаила Нагибина - Мартовицкого - Фурмановская - Раздорская - Казахская - Беломорский - Киргизская - 50-летия Ростсельмаша - Вятская - Днепровский - Каскадная - Лелюшенко - Верхний Темерник.

Предлагаемая к изменению схема:

Верхний Темерник - Лелюшенко - Каскадная - Днепровский - Вятская - 50-летия Ростсельмаша - Киргизская - Беломорский - Казахская - Раздорская - Фурмановская - Плиева - Михаила Нагибина - Ворошиловский - Московская - Центральный Рынок - Московская - Буденновский - Стадионная - Шеболдаева - Ларина - Михаила Нагибина - Мартовицкого - Фурмановская - Раздорская - Казахская - Беломорский - Киргизская - 50-летия Ростсельмаша - Вятская - Днепровский - Каскадная - Лелюшенко - Верхний Темерник.

Опрос будут проводить до 21 августа 2023 года на портале «Активный ростовчанин», в разделе «Транспорт и дороги». Всего в дептрансе планируют узнать мнение 500 жителей Ростова-на-Дону.

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