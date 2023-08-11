Продление линии трамвая на левобережье Ростова разъяснили в холдинге «Синара»

Власти указали возможность создания маршрутной сети Север-Юг через Ворошиловский мост Фото: Михаил ФРОЛОВ

Линию скоростного трамвая через Ворошиловский мост Ростова-на-Дону не указывали в концессионном соглашении. Дополнительную инфраструктуру могли внести в Генплан города только в качестве возможности на будущее, разъяснили в пресс-службе холдинга «Синара-Транспортные Машины».

- Параметры были четко прописаны в концессионном соглашении. Указанная скоростная линия в него не входит. Ее создание потребовало бы значительного объема финансирования. Переговоры по этому проекту сейчас не ведутся. Изменения в Генплан могли внесли в качестве потенциальной возможности на будущее, - прокомментировали журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Напомним, ранее в опубликованных документах, связанных с Генпланом, указали возможность создания маршрутной сети Север-Юг. Речь шла о двух направлениях: из Суворовского и Верхнего Темерника через Ворошиловский мост в сторону ТРК «МегаМАГ».

Отмечалось также, что подобное дополнительное строительство предусматривало бы реконструкцию путепровода.

Добавим, ранее власти сообщали, что в Ростове-на-Дону в четыре этапа должны построить 119 км одиночного пути, возвести два депо и обновить 22 тяговые подстанции.

Соглашение о трамвайной модернизации было подписано с компанией ООО «Синара - ГТР Ростов-на-Дону». Стоимость проекта составила - 61 млрд рублей. Срок действия концессии - до 2047 года. После этого весь транспорт и построенные пути перейдут в ведение администрации Ростова-на-Дону.

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