Власти Ростова-на-Дону оставили станции метро в Генплане города

Места станций и линий будущего метрополитена намерены оставить без изменения Фото: Иван МАКЕЕВ

15 августа 2023 года в Ростове-на-Дону рассмотрят изменения, которые были внесены в Генплан. Эту информацию подтвердил руководитель пресс-службы городской думы Михаил Добринский.

Представитель гордумы разъяснил журналисту «КП - Ростов-на-Дону», что документ предлагается обновить в части расположения объектов скоростного трамвая и застройки старого аэропорта.

Предполагаемые места станций и линий будущего метрополитена при этом намерены оставить без изменения.

- Рекомендовали не убирать из документа станции метрополитена. Это перспективный вид транспорта, поэтому необходимо оставить возможность реализовать проект в будущем. Если из Генплана убрать станции метрополитена, то освободившиеся участки займут другими объектами, - объяснил Михаил Добринский.

Иными словами, сохранение объектов метро в Генплане не означает строительства здесь и сейчас, однако на будущее такую возможность оставляют.

Напомним, о создании метро в Ростове-на-Дону говорят уже без малого полвека. Для подземки планировали схемы веток и проводили экспертизы. Проект реанимировали минимум пять раз, но так пока ни к чему и не пришли.

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