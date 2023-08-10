В Ростове-на-Дону скоростной трамвай запустят через Ворошиловский мост

По Ворошиловскому мосту должна проходить трамвайная маршрутная сеть Север-Юг Фото: Михаил ФРОЛОВ

Линию скоростного трамвая в Ростове-на-Дону планируют проложить в том числе через Ворошиловский мост. Такую возможность прописали в обновленном Генплане города, который ранее выносили на общественные слушания.

Так, в материалах указано, что трамвайная маршрутная сеть Север-Юг должна проходить по следующим направлениям:

- Суворовский - Орбитальная - Космонавтов - Нагибина - Ворошиловский - ТРК «МегаМАГ»;

- Верхний Темерник - Орбитальная - Космонавтов - Нагибина - Ворошиловский - ТРК «МегаМАГ».

При этом отмечается, что создание новой транспортной инфраструктуры потребует дополнительных дорожных работ.

- Мероприятиями по размещению трамвайной сети на существующих искусственных сооружениях предусматривается реконструкция моста через реку Дон в створе Ворошиловского проспекта (Ворошиловский мост), - говорится на сайте администрации Ростова-на-Дону.

К слову, весной 2023 года власти сообщали, что в Ростове-на-Дону в рамках трамвайной модернизации в четыре этапа должны построить 119 км одиночного пути, возвести два трамвайных депо и обновить 22 тяговые подстанции.

Напомним, концессионное соглашение о модернизации подписали городские власти и компания ООО «Синара - ГТР Ростов-на-Дону». Стоимость проекта - 61 млрд 46,5 млн рублей. Срок действия соглашения - до 2047 года. После этого весь транспорт и построенные пути перейдут в ведение администрации Ростова-на-Дону.

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