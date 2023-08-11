В Ростовской области снова ожидаются ливни, объявлено штормовое предупреждение

Во время стихии нельзя находиться около деревьев и любых легких конструкций Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

12 августа местами по Ростовской области ожидаются ливни с грозами, градом и усилением ветра до 20-23 м/с. Штормовое предупреждение поступило от донского управления МЧС.

Жителей Дона просят быть осторожными. Во время стихии нельзя находиться около деревьев, рекламных щитов, витрин и любых легких конструкций. Также крайне опасно подходить к оборванным проводам.

В домах при перепаде электричества следует сразу же отключать все приборы. В непогоду лучше всего оставаться в помещениях.

Напомним, попросить о помощи при любых происшествиях можно по номеру «112».

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