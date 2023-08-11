в Ростове студента медицинского колледжа РостГМУ наградили медалью Жукова

На снимке Олег Иодковский. Фото: сайт РостГМУ

В Ростове-на-Дону студента четвертого курса медицинского колледжа РостГМУ Олега Иодковского наградили медалью Жукова за участие в специальной операции. Об этом сообщает пресс-центр вуза.

- Медалью Жукова отмечаются военнослужащие, проявившие отвагу, самоотверженность и личное мужество в ходе боевых действий при защите Отечества и государственных интересов России, - прокомментировали в РостГМУ.

Олег Иодковский до СВО успел присоединиться к казакам из ДНР и пройти службу в Первом Славенском гвардейском полку. Был разведчиком, снайпером, артиллеристом, а также корректировал огонь батареи. В 2018 году вернулся в Ростов, а в 2020 году поступил в медицинский колледж.

На специальную операцию молодой медик отправился добровольцем в 2022 году, решив на практике применять полученные знания. Сначала работал в рамках краткосрочного контракта, был санинструктором в медицинской роте, потом фельдшером в штурмовом батальоне «Шторм», а после этого - командиром отделения эвакуации.

По завершении контракта, уже с началом мобилизации, ростовчанин решил остаться в зоне проведения СВО.

11 ноября 2022 года молодой человек из-за сброшенного дроном снаряда получил тяжелую контузию и сквозное ранение колена. В связи с этим ему пришлось проходить восстановление в госпитале Вишневского в Москве.

- Понемногу восстанавливаюсь. В голове светлеет, мир обретает объемы. Проходит тремор рук, капельницу смогу поставить. Скальпель в руки брать рано. Надеюсь, к годовщине все придет в норму, - признался Олег Иодковский.

Приобретенный опыт поможет специалисту в профессии, а награда, солдатская медаль, будет подчеркивать, что делом занимается настоящий солдат и настоящий медик.

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