Жителей Таганрога на выходных ждет солнечная погода

Таганрожцев ждет солнечная и жаркая погода на выходных Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Таганроге на выходных синоптики прогнозируют ясную погоду. Об этом сообщают синоптики Гисметео.

В субботу, 12 августа, в приморском городе ожидается солнечная погода. Днем температура воздуха составит +25…+28 градусов. К вечеру термометры покажут +25…+21 градус. Порывы ветра в этот день достигнут до 6-7 метров в секунду.

В воскресенье, 13 августа, в Таганроге снова будет солнечно. В дневное время ожидается жаркая погода до +30 градусов. Вечером столбики термометров опустятся до +27 градусов. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.

Напомним, что в Ростове 10 августа прошли сильные дожди. В результате несколько улиц в городе превратились в полноводные реки, а машины буквально плыли. Из-за ливней несколько раз перекрывали улицу Малиновского, так как дорогу сильно топило.Также в Александровке из-за непогоды и перебоев со светом прорвало магистральный водовод и затопило несколько машин.

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