В Ростове вечером произошел пожар в частном доме

Полностью потушить дом удалось спустя 20 минут Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Ростове-на-Дону произошел пожар в частном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло вечером 11 августа в переулке Конном, 19.

По предварительной информации, дом начал полыхать около 19 часов. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Пламя стремительно распространялось. Огнем было охвачено около десяти квадратных метров жилья. Прибывшие спасатели сразу же начали тушить здание. Полностью ликвидировать огонь удалось спустя 20 минут.

К счастью, во время пожара обошлось без пострадавших. На месте тушения работали 12 спасателей и три спецмашины. Причина пожара устанавливается.

Напомним, что 16 июля в Ростове произошел пожар в многоквартирном доме. В результате ЧП пострадала 62-летняя женщина. С травмами ее увезли в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове из-за пожара выгорел этаж жилого дома и рухнула кровля

В результате ЧП пострадала женщина, ее увезли в больницу (подробности)