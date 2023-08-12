Реставраторы Русского музея изучили картины, пострадавшие от взрыва в Таганроге

22 произведения искусства предстоит восстановить. Фото: сайт правительства Ростовской области

После восстановления 22 картины, поврежденные при взрыве украинской ракеты в Таганроге 28 июля, будут экспонироваться в Санкт-Петербурге. Реставрацию поврежденных экспонатов Таганрогского художественного музея со специалистами Государственного Русского музея обсудил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Об этом сообщает пресс-служба правительства донского региона.

За два дня эксперты провели предварительное исследование благодаря своей мобильной лаборатории, полную фотосъемку и консервационные работы, подготовили пострадавшие экспонаты к перемещению в северную столицу. В середине августа поврежденные художественные ценности на автофургоне с системой поддержания режима температуры и влаги отвезут в Санкт-Петербург. Там реставраторы будут возвращать первоначальный вид шедеврам.

– Выражаю искреннюю благодарность министру культуры РФ Ольге Любимовой и руководителю Государственного Русского музея Алле Маниловой за оказание помощи и содействия в реставрации предметов искусства. Это работы высочайшего уровня таких мастеров, как Коровин, Блонская, Малявин, Рерих, Серов, Серебрякова. Это часть Государственного музейного фонда России, национальное достояние, которое нам удастся сохранить для будущих поколений, – отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

После реставрации выставка спасенных шедевров будет организована в Русском музее Санкт-Петербурга, а уже после они вернутся в Таганрог.

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