Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 августа 2023 18:28

Роскомнадзор заблокировал семь порносайтов в Ростовской области

Семь сайтов порнографического содержания в Ростовской области заблокировал Роскомнадзор
Татьяна ТИХОНОВА
Семь сайтов подлежат блокировке по требованию прокуратуры.

Семь сайтов подлежат блокировке по требованию прокуратуры.

Фото: Анастасия Осипова

Внести в реестр запрещенной информации семь интернет-сайтов порнографического содержания поручено Управлению Роскомнадзора по Ростовской области. Об этом сообщает «Дон 24» со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что сайты, подлежащие блокировке, были обнаружены в ходе мониторинга интернета.

Прокуратура потребовала признать информацию на этих сайтах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, и суд требование удовлетворил. Теперь региональному Роскомнадзору поручена блокировка семи веб-площадок с информацией запрещенного содержания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области 21-летняя девушка обвинила в изнасиловании двух друзей, которые не захотели с ней серьезных отношений

Когда обман вскрылся, у нее самой появились проблемы с законом (подробнее)