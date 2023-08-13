Роскомнадзор заблокировал семь порносайтов в Ростовской области

Семь сайтов подлежат блокировке по требованию прокуратуры. Фото: Анастасия Осипова

Внести в реестр запрещенной информации семь интернет-сайтов порнографического содержания поручено Управлению Роскомнадзора по Ростовской области. Об этом сообщает «Дон 24» со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что сайты, подлежащие блокировке, были обнаружены в ходе мониторинга интернета.

Прокуратура потребовала признать информацию на этих сайтах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, и суд требование удовлетворил. Теперь региональному Роскомнадзору поручена блокировка семи веб-площадок с информацией запрещенного содержания.

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