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НовостиНаука13 августа 2023 18:43

Тренажеры для подготовки танкистов разработали в Ростовской области

Ученые из Новочеркасска разработали тренажер для подготовки экипажей танков
Татьяна ТИХОНОВА
Тренажеры для экипажей танков, операторов дронов и космонавтов делают в Новочеркасске. Фото: пресс-служба администрации города

Тренажеры для экипажей танков, операторов дронов и космонавтов делают в Новочеркасске. Фото: пресс-служба администрации города

В Новочеркасске разработали систему подготовки танковых экипажей. Учебный комплекс для военнослужащих танковых войск создали в Донском центре тренажеростроения и подготовки персонала. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Одна из ведущих организаций в стране по построению тренажеров, создает передовые тренажерные системы не только для военнослужащих, но, в первую очередь, известна своими тренажерами для подготовки космонавтов.

Помимо системы для экипажей танков, в Донском центре тренажеростроения спроектировали и построили тренажер для операторов беспилотных летательных аппаратов, поскольку дроны сегодня востребованы в зоне спецоперации. Кроме того, на базе Центра создан технический модель для операторов беспилотных подводных аппаратов. Эти беспилотники работают с элементами искусственного интеллекта, уточняют ученые.

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