Жители Ростова-на-Дону попросили расширить дорогу на Оганова до двух полос

Дорожные работы требуются для увеличения пропускной способности перекрестка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Ростова-на-Дону обратились к властям с просьбой расширить дорогу на одном из участков улицы Оганова. Соответствующий пост был опубликован в августе на портале «Благоустройство города».

- Для увеличения пропускной способности перекрестка улиц Тимошенко - Оганова необходимо расширить проезжую часть до двух полос в каждую сторону, - говорится в сообщении.

Ростовчане уточнили, что дорожные нововведения необходимы для того, «чтобы транспорт, поворачивающий с Оганова на Тимошенко в час-пик мог совершить поворот без проблем».

Напомним, ранее представители департамента транспорта Ростова-на-Дону попросили жителей донской столицы выбрать наиболее удобный маршрут автобуса № 22.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На дорогах Ростова-на-Дону обновили более 70 % разметки

В Ростове краску наносят на проезжие части и переходы около школ (подробности)