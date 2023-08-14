Жители Ростова-на-Дону попросили расширить дорогу на Оганова до двух полос

Дорожные работы требуются для увеличения пропускной способности перекрестка
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Ростова-на-Дону обратились к властям с просьбой расширить дорогу на одном из участков улицы Оганова. Соответствующий пост был опубликован в августе на портале «Благоустройство города».
- Для увеличения пропускной способности перекрестка улиц Тимошенко - Оганова необходимо расширить проезжую часть до двух полос в каждую сторону, - говорится в сообщении.
Ростовчане уточнили, что дорожные нововведения необходимы для того, «чтобы транспорт, поворачивающий с Оганова на Тимошенко в час-пик мог совершить поворот без проблем».
Напомним, ранее представители департамента транспорта Ростова-на-Дону попросили жителей донской столицы выбрать наиболее удобный маршрут автобуса № 22.
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